PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Новый "боец" 72-й бригады: собаке Финну сшили военную форму/

Новый “боец” 72-й бригады: собаке Финну сшили военную форму

Бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады сшили для терьера Финна, который принадлежит одному из офицеров, военную форму.

Собаці Фіну пошили військову форму

Об этом сообщает фонд Вернись живым.

Этот пес стал частью бригады, всегда поднимает бойцам настроение.

Они шутят, что с появлением Финна перешли не только на новую систему питания, но и на новую форму.

Собаке пришили шеврон с фразой из мультфильма Маугли: “Это будет славная охота”.

Читайте: Собака стала помощником тренера парагвайского клуба

  • image
  • image
Новый “боец” 72-й бригады: собаке Финну сшили военную форму / 2 фотографии

К слову, отделение полиции американского города Трой приняло на работу котенка, новый сотрудник был выбран по итогам конкурсного отбора из шести кандидатов.

Фото: 72 ОМБр

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Война на Донбассе: враг бил из минометов и БМП
Вибори
“Выборы” на Донбассе: Украина требует внеочередного собрания ТКГ
Член угорської партії Йоббік Гергьо Тамаш Саму
Венгерский политик был “наблюдателем” на псевдовыборах на Донбассе
Ірина Геращенко
“Выборы” на Донбассе: Геращенко назвала 3 цели Кремля
1 голос за 18 секунд: “избиркомы” в ОРДЛО поймали на лжи
ОБСЄ
В ОБСЕ отказались признавать “выборы” на Донбассе
Меркель Макрон
Германия и Франция признали незаконными “выборы” в ОРДЛО
ВСУ в день “выборов” в ОРДЛО уничтожили двух боевиков
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка