Бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады сшили для терьера Финна, который принадлежит одному из офицеров, военную форму.

Об этом сообщает фонд Вернись живым.

Этот пес стал частью бригады, всегда поднимает бойцам настроение.

Они шутят, что с появлением Финна перешли не только на новую систему питания, но и на новую форму.

Собаке пришили шеврон с фразой из мультфильма Маугли: “Это будет славная охота”.

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Новый “боец” 72-й бригады: собаке Финну сшили военную форму / 2 фотографии

К слову, отделение полиции американского города Трой приняло на работу котенка, новый сотрудник был выбран по итогам конкурсного отбора из шести кандидатов.

Фото: 72 ОМБр