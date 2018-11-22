Традиция проведения черной пятницы пришла из США, где ежегодно после Дня благодарения проводят крупные распродажи.

Черная пятница – любимый день шопоголиков, так как именно в этот день начинаются распродажи.

Традиция устраивать распродажи в этот день установлена в XIX веке. Сам термин черная пятница появился в 1966 году в Филадельфии и сначала использовался в основном на Восточном побережье США.

Черная пятница появилась благодаря полиции – так она назвала день после Дня Благодарения. Именно тогда американцы отправлялись за рождественскими покупками, при этом на дорогах образовывались огромные пробки, а в магазинах – очереди.

Поскольку для магазинов эта распродажа очень прибыльная, они отказались от негативной ассоциации с ее названием. Поэтому значение черного цвета продавцы позаимствовали из бухгалтерских учетов, в которых черными чернилами обозначают прибыль, а красным – расходы.

Интересно, что черная пятница не является официальным праздником, однако многие работники берут в этот день выходной.

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В черную пятницу скидки в магазинах могут достигать 80-90%. Поэтому американцы занимают очереди заранее. Перед открытием в больших магазинах могут собираться очереди до 15 тыс. человек.

Постепенно традиция охоты на огромные скидки стала популярной в Европе. Часто она сопровождается давкой, а иногда не обходится без серьезных травм.

В Украине черная пятница также постепенно приживается, но проходит достаточно мирно. Грандиозные распродажи обычно практикуют крупные торговые центры Киева.

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