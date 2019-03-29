Кабмин разрешил водителям подтверждать наличие обязательного страхования в электронном виде.

Для подтверждения наличия страховки на автомобиль водителям не обязательно показывать его в бумажном виде. Теперь это можно делать с экранов гаджетов.

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Водители смогут показывать как бумажный вариант страхования гражданско-правовой ответственности, так и электронный.

Соответствующее решение дает возможность для владельцев подтвердить наличие внутреннего электронного договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности сведениями в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

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Постановление было принято для обеспечения контроля за наличием договоров обязательного страхования и повышения уровня безопасности дорожного движения.

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