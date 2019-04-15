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Факты / Украина / Общество

Каши “Малышка” теперь в новом дизайне

Партнёрский материал

ТМ “Малышка” предлагает покупателям пять видов молочных каш с различными вкусами, изготовленных из экологического сырья.

Каши “Малышка” теперь в новом дизайне

Каши ТМ “Малышка”, которые производит ООО “Хорольский завод детских продуктов питания”, появились на полках магазинов в новых упаковках.

Вниманию покупателей предлагают пять видов молочных каш: гречневая, рисовая, гречнево-рисовая, кукурузная, а также из смеси риса, кукурузы, овса, гречки.

Все каши изготовлены исключительно из экологически чистого сырья, богаты на кальций, железо, а также включают в свой состав 13 витаминов.

Также важно, что ассортимент молочных каш ТМ “Малышка” подобран с учетом украинских традиций и вкусовых преимуществ детей. Причем, кормить ими можно деток как с 4-х и 5-ти месячного возраста, так и дошкольников, и школьников.

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Каши “Малышка” теперь в новом дизайне / 5 фотографий

Более того, каши Хорольского завода подойдут даже взрослым людям, которые придерживаются диеты. Ведь у молочных смесей чрезвычайно нежная консистенция, и они легко усваиваются организмом.

Высокое качество каш ТМ “Малышка” уже успел оценить Центр сертификации “Халяль”, у которого, как известно, довольно жесткие требования к продуктам.

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