31 августа профессиональный праздник в военных и гражданских авиаторов. Лучшие поздравления в День украинской авиации, читайте на Фактах ICTV.
День авиации – это профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта. Празднуется в последнюю субботу августа.
Праздник установлен указом президента Украины от 16 августа 1993 года.
Воздушное движение Украины охватывает 5 районов полетной информации общей площадью 729,8 тыс. кв. км. В Украине создано объединенную гражданско-военную систему организации воздушного движения.
Украина – государство с полным авиационным циклом, имеющее эффективную систему государственного регулирования авиации, собственное профильное образование, предприятия самолетостроения, развитую сеть аэропортов и современную аэронавигационную систему.
Факты ICTV собрали для вас в сети интересные поздравления ко Дню авиатора.
***
Вы словно птицы меж облаков,
И не боитесь ни туч, ни ветров.
Всегда начеку вы, всегда вы на стреме,
Никто не пройдет мимо вас просто так.
И мы вам желаем здоровья и счастья,
Исчезнет у вас пусть из жизни ненастье,
И пусть не покинут ни разу вас силы,
С Днем авиации вас Украины!
***
С Днем авиации сегодня
Вас поздравляю от души,
Пусть покорятся вам просторы,
Красивы будут виражи.
Побед вам новых я желаю,
Пусть будет счастлива семья,
Чтоб ангел вас хранил в полете
Желаю нынче вам, друзья.
***
Спокойно в небе всегда будет,
Ведь асы наши на посту.
С Днем украинской авиации я поздравляю,
Удачи пожелаю вашему крылу.
Пусть авиация и дальше,
Развитие в стране берет.
Чтоб каждый летчик бывал счастлив,
Достаток к каждому пускай придет.
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Доблестные летчики,
Бравые пилоты,
Стюардессы милые —
Вам всем только взлётов,
Ласкового солнца,
Неба только чистого,
Ветра Вам попутного,
И Вина искристого!
Праздник авиации
Мамы Украины,
Будьте, как и прежде,
Непоколебимы!
***
В Украине
Самолеты,
Водят лучшие
Пилоты!
Всех, кто
В небе,
Поздравляем,
Еще выше
Взмыть желаем!
Факты ICTV также публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.