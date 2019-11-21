Инвестиции в новое качество школьного образования не менее важны, чем финансирование энергетического или инфраструктурного секторов украинской экономики.

Потенциального инвестора интересует, прежде всего, способность квалифицированных, профессионально подготовленных работников не только осваивать производство новых товаров, но и производить и реализовывать инновации.

Именно таких выпускников, вооруженных глубокими знаниями и навыками, способных самореализоваться, учиться и овладевать новым, и должна готовить новая украинская школа – с новыми учебниками и учителями, считает председатель правления Национальной образовательной ассоциации Виктория Войцицкая.

– Виктория, вас знают больше как специалиста в энергетической сфере…

– А еще я мама ребенка, которому вскоре идти в школу (смеется).

На самом деле, тема образования всегда была для меня близкой. В XXI веке энергетика, как и любая другая отрасль экономики, не может быть эффективной в непросвещенном обществе. Поэтому я всегда внимательно следила за тенденциями в образовательной сфере.

Я сделала для себя вывод: эффективное образование – это потенциальный источник энергии для развития сильной Украины, не менее важный, чем нефть или газ. Задача общества и государства – наполнить образование современным содержанием.

– Почему это важно? Мы постоянно слышим о необходимости привлечения инвестиций в украинскую экономику. Но интересны ли для инвестора наши традиционные объекты? Отбросим на мгновение недостаток правовой защиты инвестиций, рейдерство и другие проблемы, с которыми почти ежедневно приходится иметь дело инвестору. Если в Украине не будет образованных, профессионально подготовленных работников, высококвалифицированных кадров, то будем ли мы на самом деле инвестиционно привлекательными?

Можно вложить деньги в землю, но обрабатывать ее как, по технологиям ХIХ века? Ладно, закупил новую, компьютеризированную и роботизированную технику – а управлять ею кто будет? И такие запросы сейчас есть в каждой отрасли.

Поэтому важнейшая и наиболее выгодная впоследствии инвестиция – это вложение в образование, в том числе общее. Для преобразования того образования, из которого вышло наше современное постиндустриальное общество, в образование будущего.

– Кто должен проводить эти преобразования?

– Это не может быть задачей одного лишь Министерства образования и науки, хотя образовательная политика – приоритет его деятельности. Я считаю, что это дело общественной значимости, поэтому должны быть приложены усилия всех сторон: и власти, и бизнеса, и гражданского общества.

– Сейчас важно начать диалог между этими сторонами, создать эффективные инструменты, которые будут формировать новое качество образования. Для того, чтобы создать площадку национального масштаба, совместно с министерством, профильным комитетом Верховной Рады и другими представителями власти, педагогами, родительскими сообществами, бизнесменами вести профессиональный разговор о новом качестве школьного образования, мы и объединились в Национальную образовательную ассоциацию.

– Какие инструменты для формирования нового качества школьного образования предлагает Ассоциация?

– Содержание школьного образования в настоящее время де-факто формируют учебники. Но даже книги, изданные для новой украинской школы, не являются совершенными. И на это есть причины. В 2018 году учебники для первого класса НУШ писались в очень сжатые сроки, так как между утверждением стандарта начальной школы и образовательных учебных программ и началом конкурса прошло несколько недель. Можно ли за такой срок создать качественный новый образовательный продукт с нуля?

В этом году история повторяется: конкурс учебников для 3 класса объявили в начале ноября, и уже через три недели авторы должны представить свои конкурсные материалы. При этом экспертиза проектов учебников начнется через две недели после конечной даты их представления. Не лучше ли эти две недели использовать для совершенствования проектов?

– Государство не финансирует разработку новых методик преподавания школьных предметов. Учителя выбирают учебники знакомых авторов, и многие педагоги просто привыкли работать с ними. Даже если им предложить новую, на порядок лучшую учебную литературу, то они не сразу выберут ее для своей работы в классе. Потому что они не знают о новой методике, составной частью которой является новый учебник. Поэтому мы предлагаем министерству еще и систему подготовки педагогов. Издательства-члены Ассоциации уже проводят обучение учителей, которые выбрали их учебники для работы в классе. Группы авторов выезжают на места и работают с педагогами. Мы договорились, что это правило станет единым стандартом для всех издательств, входящих в Ассоциацию.

Мы ожидаем от нового руководства министерства продолжения курса на реформирование и улучшение системы экспертного отбора проектов и выбора учебников учителями.

– А как по-вашему, сделать учебники современными?

– В этой медали есть две стороны. Первое – учебники создаются по образовательным учебным программам, разработанным на базе государственного стандарта общего среднего образования и утвержденным министерством. Авторы учебной литературы могут разработать современный и совершенный во всех отношениях проект, но его не пропустят в школу, если он не будет соответствовать требованиям программы.

Поэтому нужна модернизация стандартов, которые часто являются устаревшими и по инерции используются еще с советских времен. Зачем же мы производим устаревшие учебники и надеемся на качественный интеллектуальный и технологический скачок?

– Вторая сторона – качество работы авторов и качество изготовления. Если в цене учебника бумага, картон и полиграфические услуги составляют около 90%, то государство фактически финансирует печать учебной литературы, а не интеллектуальный труд авторов. Так же обесценен труд учителя в школе. Такое положение дел надо срочно менять.

Этих проблем можно было бы избежать, если бы органы власти работали в тесном диалоге с педагогами и издателями. Вижу здесь потенциал для нашего эффективного сотрудничества.

– Что надо сделать, чтобы новые учебники вовремя попадали в школу, еще до начала учебного года?

– Это проблема, решение которой, убеждена, под силу новому руководителю министерства. На мой взгляд, без широкого диалога со всеми заинтересованными в получении качественного школьного образования механизм обеспечения школ учебной литературой будет давать сбой.

– Наша Ассоциация готова начать этот диалог. Прежде всего следует договориться о сроках подготовки, изготовления, доставки учебников. Мы не получим качественную учебную литературу за два или даже три месяца. Это более длительный подготовительный и технологический процесс. Надо учитывать и возможности печатников, и возможности издателей, и готовность авторов, и наличие образовательных стандартов и программ. Поэтому всем представителям заинтересованных сторон следует сесть за стол и договориться: министерство дает достаточно времени на подготовку проектов учебников, в разумный срок объявляет конкурс, проводит честный, прозрачный отбор с равными условиями для участников; производители конкурируют между собой исключительно по качеству образовательного продукта; общественность получает полноценные рычаги контроля над проведением всех этапов конкурса, выбором и заказом учителями учебников и их доставкой в ​​школы.

Если все эти процессы будут проходить открыто, уверена, учителя и ученики получат учебники еще до начала учебного года.

– Вы не боитесь, что Ассоциацию начнут называть некой лоббистской структурой, которая защищает интересы крупнейших издательств?

– Мы защищаем интересы не только этой отрасли. Мы стремимся ввести многовекторное развитие качественных образовательных услуг, основанное на прозрачности, а также честной и профессиональной конкуренции. От этого в итоге выигрывает вся система школьного мира и рынок труда.

– В этом году МОН ввело платную экспертизу конкурсных материалов. Стоимость проведения экспертизы учебника для 3 класса в двух частях достигает 39 тыс. грн. И таких учебников из двух частей будет выдаваться большинство. У крупных издательств, как вы говорите, есть на это ресурс. А все остальные? А талантливые авторы, педагоги, которые не связаны с издательствами? Немалое количество издателей учебной литературы задумались: а стоит ли вообще участвовать в конкурсе, когда за экспертизу каждого проекта учебника следует заплатить около 40 тыс. грн? А что уже говорить о начинающих авторах, учителях, например, для которых эта сумма составляет половину годовой зарплаты? Ассоциация считает, что нам нужно стимулировать авторов, новые издательства, которые пробуют свои силы в направлении учебной литературы, а не давить их инициативы в зародыше.

Под вопросом и качество экспертизы. Как и в предыдущие годы, оценку конкурсных материалов будут проводить отобранные министерской комиссией эксперты. Стать экспертом МОН предлагает каждому, у кого есть высшее образование и несколько лет работы в школе.

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Профессиональных экспертов, которые проводили бы экспертизу образовательных материалов на постоянной основе и отвечали за качество своей работы собственным именем, нет. Поэтому есть угрозы воздействия организатора конкурса на экспертов и – как следствие – неадекватная оценка конкурсных материалов, что может привести к дисквалификации участника конкурса. А какого качества учебник тогда попадет в классы, с чем будут учиться наши дети? Я считаю, что это вопрос общественной значимости.

– А как избежать предвзятой оценки конкурсных материалов?

– Наша Ассоциация предлагает лишить экспертизу функций отсечения участников конкурса. Экспертиза учебных материалов не может быть запрещающей. Если есть замечания у эксперта, их следует оперативно внести в проект учебной литературы и этим улучшить его качество.

Мы также предлагаем публиковать в учебнике фамилии экспертов рядом с именами авторов – чтобы общество знало, кто непосредственно одобрил учебник для использования в школе.

– И главное – вывод о целесообразности использования учебника в школе должен делать не чиновник или эксперт, а учитель. Заказали педагоги 10 тыс. учебников для своих учеников – тогда такой книге точно место в школьном образовательном процессе. Учителя проводят с учениками в школе даже больше времени, чем родители. Если мы доверяем им свое самое дорогое, то пусть они, а не эксперты, выбирают, по каким учебникам учить наших детей.

Мы надеемся, что вместе с новым министром Анной Новосад сможем внести коррективы в прохождение конкурсных процедур и сделать их эффективными, открытыми и прозрачными. Это позволит в следующем году вовремя получить качественный образовательный контент для Новой украинской школы.

Напомним, ранее мы писали о том, что супруга президента Украины Елена Зеленская будет заниматься реформой питания детей в школах.