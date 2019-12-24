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В трех областях ограничено движение транспорта из-за снегопадов

Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях временно ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий.

В трех областях ограничено движение транспорта из-за снегопадов

Для недопущения заторов движение транспортных средств на дорогах государственного значения во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях временны ограничивается.

По данным Укравтодора, ограничения действуют на таких трассах:

Во Львовской области – для грузовиков с 20.00 23 декабря:

  • М-06 Киев-Чоп, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;
  • Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;
  • Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов, участок Давыдов-граница Ивано-Франковской области;
  • Т-1402 Сходница-Песочная, участок Сходница-Дрогобыч.

В Ивано-Франковской области – для всего транспорта 2.00 24 декабря:

  • Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;
  • Долина-Хуст, Вишковский перевал;
  • Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопольский перевалы.

На Закарпатье – с 00.00 24 декабря на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:

  • Киев-Чоп, Абранский и Латирский перевалы;
  • Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;
  • Долина-Хуст, Торунский перевал.

Утром 24 декабря снег с дождем наблюдается во Львовской области, дожди – в восточных, центральных и южных областях, в Одесской, Черниговской и Тернопольской областях – туман, на остальной территории страны без существенных осадков.

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Сейчас проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами.

К слову, синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год и Рождество в Украине.

Источник: Укравтодор

Фото: Dreamstime

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