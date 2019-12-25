Как выбрать качественную и свежую рыбу: полезные советы шеф-поваров и врачей

Покупая рыбу на праздничный стол нужно быть осторожным. В лучшем случае можно приобрести морепродукт, половина веса которого – замороженная вода. А в худшем – раба окажется ядовитой.

Для того чтобы выбрать качественную рыбу для приготовления, необходимо быть уверенным в ее свежести, происхождении и условиях хранения.

В первую очередь нужно обращать внимание, чтобы рыба была не только красивая, но и безопасна. Например, покупая живую рыбу на стихийном рынке, надо обратить внимание сохраняется ли морепродукт должным образом. Рыба должна быть как можно дальше от пола и коллектора.

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Также стоит узнать у продавца откуда рыба, они должны предоставить на нее документы. При их отсутствии продукт покупать опасно.

Одной из причин опасности для здоровья может быть и перемороженость рыбы.

Надеяться, что жарка или запекание спасут от проблем не стоит, – говорит врач-диетолог Людимили Гончарова.

Покупая рыбу на официальном рынке, где администрация и лаборатория должны следить за качеством, необходимо обращать внимание на маркировку с датами. Если вам ее не показали – лучше пройти мимо такого товара.

Если вы решили выбирать рыбу в супермаркете, то будьте осторожны с глазированными продуктами. Это технология, когда свежую рыбу замораживают при -25, а затем погружают в холодную воду, где должен появиться тоненькая глазурь.

Льда должно быть не более 5% от общего веса. Но почти везде воды оказалось больше, чем самой рыбы. То есть получается, что половину денег мы платим за воду, а не за рыбу.

Но не вся рыба плохая, – говорят эксперты. Просто надо знать, как ее выбирать. Жабры, например, должны иметь аромат арбуза.

Шеф-повар Сергей Юрчишин научился выбирать рыбу на собственном опыте. После того, как пару раз сделал неудачную покупку.

Первое, на что обращает внимание повар – это на внешний вид. Глаза у рыбы должны быть ясными и светлыми, а филе должно быть упругим.

Также рыбу важно не только правильно готовить, но и правильно есть. Запивать пищу не желательно, так как в желудке находится соляная кислота, которая расщепляет всю паразитную микрофлору, а вода может этому помешать.

Напомним, у жителя Софиевской Борщаговки диагностировали ботулизм после употребления рыбных консервов.