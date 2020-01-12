Маланкой или Щедрым вечером называют вечер накануне Старого Нового года. То есть праздник приходится на 13 января.

Факты ICTV рассказывают вам о традициях на Маланку и ее истории.

История праздника

По древним мифам, кроме сына, у всеединой Лады (мать богов в славянской мифологии. – Ред.), верного побратима бога Луны, была еще дочь, которую все называли Меланка, потому что она была милая и чудесная.

Однажды когда князь-Луна был на охоте, свирепый змей похитил из серебряного терема Меланку и спрятал в подземное царство. Освободил ее славный богатырь Безпальчик-Васильчик и женился на ней. Поэтому на Маланку еще празднуют Василия.

Традиции праздника

Праздник Маланки отмечают новогодним обрядом с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей.

В некоторых селах Украины в этот день готовят традиционное праздничное блюдо – кровянку, которое еще называют Маланка.

Также выпекают специальные хлеба Маланку и Василия.

На праздник девушки, в масках или без них, всю ночь щедруют.

Читайте: Гадания на Старый Новый год: 10 лучших способов

Также ходят и группы парней. Это называется “водить Маланку”. Ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Один из них, как правило, переодетый в женское платье.

В древности праздничное переодевание выполняло важные религиозно-магические функции, но со временем этот обычай превратился в веселое развлечение, маскарад.

Переодетые, закончив ритуальный обход, утром шли на перепутье сжигать Деда, или Дидуха, – снопы соломы, стоявшие в углу от Святого вечера до Нового года, потом прыгали через костер. Это должно было очистить от общения с нечистой силой.

Факты ICTV также писали о том, как правильно посевать на Старый Новый год и зачем это делают.