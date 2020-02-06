21% украинцев верят, что коронавирус разработали как биологическое оружие – опрос

Половина украинцев боятся глобальной эпидемии коронавируса, но не переживают из-за риска заболеть и считают действенным методом защиты медицинскую маску. А каждый пятый верит в то, что его сделали как биологическое оружие.

Только один респондент из 971 сказал, что не слышал об эпидемии коронавируса в Китае. Таковы результаты опроса онлайн-платформы Gradus, проведенного с 31 января по 2 февраля.

Большинство украинцев узнали о китайском коронавирусе с интернет-СМИ – это 71,9%, или 698 опрошенных.

Еще 67,3% – из новостей на ТВ и 57,7% – из социальных сетей.

От родственников, знакомых и друзей услышали о новом вирусе 34,6% респондентов.

Радио, пресса и разговоры на улице среди источников информации о новой болезни набрали от 12,7% до 15,6%.

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Кроме того, похоже, что украинцы не очень обеспокоены риском заболеть коронавирусом, оценив его в 4,49 балла по 10-балльной шкале, а такую ​​вероятность – в 3,44 балла.

Кроме того, свою осведомленность о способах инфицирования коронавирусом респонденты оценили в 5,67 балла. Относительно способов лечения осведомленность ниже – 3,35.

Большинство убеждены, что во избежание заражения коронавирусом необходимо носить маску в местах массового скопления людей (39,2%) и закрыть авиасообщение с Китаем (32,9%). В то же время 28,4% респондентов считают, что авиарейсы с украинцами, прибывающими из Китая, недостаточно проверяют на наличие коронавируса.

Почти 21% считает, что утечка коронавируса произошла из лаборатории биологического оружия.

Информационная сводка.

Исследование проведено компанией Gradus методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus опрашивает население городов более 50 тысяч жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и региона.

Период проведения поля: 31.01-02.02.2020

Размер выборки: 901 респондент.

Погрешность выборки составила 3,1%.

Более детально с результатами исследования можно ознакомиться по запросу [email protected]

Если ты хочешь, чтобы и твое мнение было учтено, устанавливай мобильное приложение Gradus, участвуй в опросах на общественно-важные темы.

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