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Факты / Украина / Общество

В Радомышле дезинфицировали церковь, в которую ходила умершая от коронавируса

В Радомышле, где зафиксирована смерть женщины от коронавируса, сотрудники отдела специальной обработки аварийно-спасательной части управления ГСЧС в Житомирской области провели дезинфекцию помещений объектов с массовым пребыванием людей.

В частности, спасатели в средствах биологической защиты провели обеззараживание автовокзала и церкви, в которую ходила умершая женщина.

71-летнюю женщину с Радомышля 12 марта госпитализировали с лабораторно подтвержденным Covid-19, а 13 марта она умерла. У больной была двусторонняя пневмония.

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  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
  • Радомишль коронавірус
В Радомышле дезинфицировали церковь, в которую ходила умершая от коронавируса / 6 фотографий

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев Covid-19.

Источник: ГСЧС

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