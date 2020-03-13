В Радомышле дезинфицировали церковь, в которую ходила умершая от коронавируса

В Радомышле, где зафиксирована смерть женщины от коронавируса, сотрудники отдела специальной обработки аварийно-спасательной части управления ГСЧС в Житомирской области провели дезинфекцию помещений объектов с массовым пребыванием людей.

В частности, спасатели в средствах биологической защиты провели обеззараживание автовокзала и церкви, в которую ходила умершая женщина.

71-летнюю женщину с Радомышля 12 марта госпитализировали с лабораторно подтвержденным Covid-19, а 13 марта она умерла. У больной была двусторонняя пневмония.

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