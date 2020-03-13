В Радомышле, где зафиксирована смерть женщины от коронавируса, сотрудники отдела специальной обработки аварийно-спасательной части управления ГСЧС в Житомирской области провели дезинфекцию помещений объектов с массовым пребыванием людей.
В частности, спасатели в средствах биологической защиты провели обеззараживание автовокзала и церкви, в которую ходила умершая женщина.
71-летнюю женщину с Радомышля 12 марта госпитализировали с лабораторно подтвержденным Covid-19, а 13 марта она умерла. У больной была двусторонняя пневмония.
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В Радомышле дезинфицировали церковь, в которую ходила умершая от коронавируса / 6 фотографий
Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев Covid-19.
Источник: ГСЧСТеги: Коронавірус Covid-19, РадомышльЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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