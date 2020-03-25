Умер Иван Бокий – нардеп трех созывов

Иван Бокий, нардеп трех созывов от Социалистической партии, умер 24 марта в возрасте 78 лет.

О смерти Бокия сообщил в соцсети бывший нардеп, ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко.

– Умер народный депутат Украины трех созывов Иван Бокий. Сегодня на 79 году жизни ушел в вечность известный украинский журналист, общественный деятель, народный депутат Украины III, IV и V созывов, председатель фракции социалистов в Верховной Раде Украины Иван Сидорович Бокий, – написал он.

Николаенко сообщил, что прощание с Бокием состоится ориентировочно 26 марта в 11.00 в селе Процив Бориспольского района Киевской области.

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По данным СМИ, несколько лет он боролся с раком, а последние дни провел в Феофании.

Иван Бокий был родом из села Пронозовка Глобинского района Полтавской области. Кроме законотворческой деятельности, занимался журналистикой: был заместителем главного редактора газеты Сільські вісті и шеф-редактором газеты Селянська правда від Івана Бокого. Он автор очерков Ветка пушкинского рода.

На днях умерла Ирина Бекешкина — известный социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины.