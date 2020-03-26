Перенос ВНО 2020: в МОН назвали приблизительную дату

Если после карантина ученики в мае смогут вернуться за парты, то в этом же месяце состоится и пробное ВНО, а основная сессия ВНО 2020 начнется ориентировочно после 20 чисел июня, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

— Если мы вернемся за парты только в июне, то мы тоже можем организовать пробное ВНО в пределах июня до старта основной сессии, — рассказала министр.

Что касается государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов, по словам Мандзий, она будет отменена.

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Ранее она рассказала, что из-за карантина обучение во всех учебных заведениях до 24 апреля будет проводиться дистанционно, а учебный год закончится 1 июля, но не для учеников 11 классов, и объяснила почему.