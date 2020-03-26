Перенос ВНО 2020: в МОН назвали приблизительную дату

Если после карантина ученики в мае смогут вернуться за парты, то в этом же месяце состоится и пробное ВНО, а основная сессия ВНО 2020 начнется ориентировочно после 20 чисел июня, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
— Если мы вернемся за парты только в июне, то мы тоже можем организовать пробное ВНО в пределах июня до старта основной сессии, — рассказала министр.
Что касается государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов, по словам Мандзий, она будет отменена.
Читайте: ГНА для 4 и 9 классов отменено — заявление МОН
Ранее она рассказала, что из-за карантина обучение во всех учебных заведениях до 24 апреля будет проводиться дистанционно, а учебный год закончится 1 июля, но не для учеников 11 классов, и объяснила почему.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==