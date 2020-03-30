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Факты / Украина / Общество

Эвакуированный из Вьетнама украинец извинился за маты

В соцсетях обсуждают скандал в аэропорту Борисполь с пассажирами, которых эвакуировали из Въетнама, отказавшихся ехать на двухнедельную обсервацию.

В частности, один из них – пользователь Instagram с ником Usi Izhik – опубликовал видео побега из аэропорта вместе с другими пассажирами и сообщил, что «вернулся в ***чую Украину».

Эта фраза вызвала негодование среди пользователей соцсетей, мол, зачем возвращаться при таком таком отношении к Украине.

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В ответ он записал новое видео, в котором извинился за маты и сказал, что эта фраза вырвалась на эмоциях.

 

— Прошу прощения у всех, кого мое высказывание про Украину зацепило или обидело, — написал он на своей странице.

Напомним, 29 марта в Борисполь прибыл рейс украинцев из Вьетнама. Факты ICTV ранее попытались узнать от самих граждан, как их эвакуировали из Вьетнама и почему они против обсервации.

Фото: usi.izhik

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