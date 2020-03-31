Сайт Фактов ICTV бьет рекорды по просмотрам страниц и видео

В марте сайт Фактов ICTV посетили около 6 млн пользователей. Кроме того, информационный спрос позволил установить YouTube-каналу абсолютный рекорд с момента основания в 2013 году – 30 млн просмотров.

В условиях карантина украинцы стали больше интересоваться новостями, а значит — смотреть телевидение и читать новости онлайн.

Поэтому сейчас Факты ICTV пользуются необычайной популярностью не только в прямом эфире, но и в интернете, на сайте и социальных страницах.

— Даже YouTube, хорошо подумав, вернул монетизацию на видео по коронавирусу. К нему подключился Facebook, который вернул право новостным страницам все чаще появляться на странице пользователя, а это, можно сказать, просто огромная щедрость с его стороны. За всю историю существования соцстраниц Фактов ICTV я не видела такого взаимодействия с постами. Чего стоит только блог Оксаны Соколовой, который набрал более 4 млн просмотров за 5 дней, — рассказала директор департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тищук.

В марте аудитория Фактов ICTV в соцсетях выросла втрое, и теперь количество подписчиков увеличивается ежедневно на 5 тысяч.

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Также Тищук добавила, что существенно вырос процент женской аудитории, подключились пользователи из регионов, число которых возросло на 15%.

Напомним, ведущие ICTV, СТБ и Нового канала снялись в роликах о коронавирусе и призвали украинцев оставаться дома на время карантина.