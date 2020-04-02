После испорченных весенних отпусков, отмененных рейсов и сгорания брони отелей украинцы со страхом думают о летнем отдыхе и боятся планировать его.

Часть украинцев, которым посчастливилось получить полные или частичные компенсации от авиакомпаний, пока не спешат бронировать следующие билеты.

— После отмены рейса в Копенгаген 18 марта авиакомпания Wizz Air вернула мне на Wizz-аккаунт 120% от стоимости билетов. Я могу использовать эти деньги на бронирование билетов хоть сейчас, но не спешу. Не буду ничего планировать до июня, — говорит харьковчанка Мила Дегтярева.

Другим же украинцам не дали возможности подумать и подождать с планированием отпусков.

— Мы с мужем чуть не потеряли 300 евро из-за сгорания брони отеля в Вене. Сначала нам отказали в возврате средств, но после сообщили, что мы можем перебронировать номер в этом же объекте размещения в ближайшее время. Поэтому нам пришлось поспешить. Пока летим в Вену в августе, а дальше — посмотрим, — говорит киевлянка Юлия Бондаренко.

Хотя пандемия коронавируса и вносит негативный оттенок в планирование летнего отдыха, и унывать и отказываться от путешествия летом не стоит.

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Конечно, пока надо подождать с бронированием билетов и жилья, ведь страны должны побороть вирус и снова хотя бы открыть границы. Но форс-мажор на то и форс-мажор, что происходит без предупреждения. И он возможен и без коронавируса.

— От форс-мажора никто никто не застрахован. Это невозможно предсказать. Война, природные катаклизмы и, да, пандемии могут испортить отпуск, — говорит юрист Иван Либерман.

По словам эксперта, планировать поездку стоит, но надо придерживаться рекомендаций, которые помогут избежать ряда проблем во время путешествия в любую страну и в любое время.

Итак, перед поездкой за границу стоит:

1. Изучить географию и природные особенности страны, которую выбрали для отдыха. Если там часто происходят землетрясения или извержения вулканов, надо быть готовыми к этому.

2. Ознакомиться с законодательством этой страны. В ней могут быть штрафы за то, что выбросил мусор на улице или накричал на кого-то. Эти нюансы нужно знать.

3. Понимать менталитет людей, которые живут в этой стране: как они общаются и как проставляются в той или иной поведения.

Напомним, ранее мы писали о том, как вернуть деньги за билет или тур, который отменили из-за пандемии коронавируса.