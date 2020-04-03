Во время карантина украинцы могут подписать декларацию с семейным врачом или терапевтом онлайн.
Сервис Helsi продолжает предоставлять такую услугу в обычном режиме.
— Вы можете выбрать семейного врача или терапевта на сайте, проверить его в Национальной службе здоровья Украины, есть ли у него свободные места, потому что семейный врач может набирать 1 800 пациентов, а терапевт — 2 000, — говорит специалист call-центра платформы Наталия.
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Как заключить декларацию с врачом?
- зайдите на страницу сервиса Helsi в интернете;
- введите в поиске специальность врача;
- выберите район, где вы зарегистрированы или живете;
- выберите врача, удобную дату и время приема;
- зарегистрируйтесь;
- после того, как вы введете свой номер телефона, должно прийти СМС-сообщение с паролем для входа в систему, пароль сохраните;
- заполните поля регистрационной формы.
После этого стоит дополнительно позвонить в больницу и спросить, что нужно для подписания декларации с врачом. Традиционно просят принести паспорт и идентификационный код. Но может понадобиться тетрадь или другие документы.
Напомним, ранее мы писали, в каких частных клиниках можно выбрать семейного врача.