PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Как подписать декларацию с врачом онлайн во время карантина

Во время карантина украинцы могут подписать декларацию с семейным врачом или терапевтом онлайн.

Сервис Helsi продолжает предоставлять такую услугу в обычном режиме.

— Вы можете выбрать семейного врача или терапевта на сайте, проверить его в Национальной службе здоровья Украины, есть ли у него свободные места, потому что семейный врач может набирать 1 800 пациентов, а терапевт — 2 000, — говорит специалист call-центра платформы Наталия.

Читайте: Сервис Helsi — как записаться на прием к врачу онлайн

Как заключить декларацию с врачом?

  • зайдите на страницу сервиса Helsi в интернете;
  • введите в поиске специальность врача;
  • выберите район, где вы зарегистрированы или живете;
  • выберите врача, удобную дату и время приема;
  • зарегистрируйтесь;
  • после того, как вы введете свой номер телефона, должно прийти СМС-сообщение с паролем для входа в систему, пароль сохраните;
  • заполните поля регистрационной формы.

После этого стоит дополнительно позвонить в больницу и спросить, что нужно для подписания декларации с врачом. Традиционно просят принести паспорт и идентификационный код. Но может понадобиться тетрадь или другие документы.

Напомним, ранее мы писали, в каких частных клиниках можно выбрать семейного врача.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка