Во время карантина важно лишний раз не выходить на улицу. Но что делать, если заболел и срочно нужна помощь специалиста?

В этом случае поможет онлайн-платформа Helsi, с помощью которой можно найти врача и записаться к нему на прием, лишний раз не покидая дом.

Ресурс позволяет удаленно договориться о встрече со своим семейным врачом. Для этого лишь надо отыскать его по фамилии, ознакомиться с графиком и выбрать удобное время.

У врачей обычно есть часы, когда они принимают пациентов, записанных на конкретное время или в порядке живой очереди.

— Через платформу Helsi можно записаться и к любому другому специалисту: гастроэнтерологу или гинекологу. Но для этого сначала надо все равно обратиться к семейному врачу и взять направление, — дополняет специалист контакт-центра Helsi Анна.

Для визита к самому врачу все равно придется пойти в больницу. Платформа позволяет лишь сделать запись на прием онлайн, консультация проводится в учреждении.

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Но есть альтернатива. Для тех, кто вообще не хочет покидать дом, Киевстар вместе с партнером Doctor Online разработал приложение, благодаря которому можно удаленно получить консультации более 40 врачей 24/7. Приложение является бесплатным для абонентов всех операторов.

Doctor Online позволяет:

проводить аудио- и видеоконсультации;

отправлять врачу файлы, например, анализы для расшифровки, фото, предыдущие назначения;

записываться на анализы;

оплачивать услуги.

— Наше приложение будет полезно пожилым людям и семьям с маленькими детьми, тем, кто живет за городом или остался за границей, — говорит маркетинг-директор Киевстара Павел Даниман.

О том, как проходит карантин в Украине, читайте в материале сайта Факты ICTV.