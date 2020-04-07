Частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тесты на коронавирус

Частным лабораториям и клиникам, которые имеют соответствующие лицензии, позволили проводить ПЦР-тестирование на наличие коронавируса Covid-19.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

Условием является отчетность за каждый выявленный случай Covid-19.

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— Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику, и было проведено должное эпидемиологическое расследование, — говорит заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, в Министерстве здравоохранения с 7 апреля заработала горячая линия для сообщений об отказе тестирования на Covid-19.