Частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тесты на коронавирус

Частным лабораториям и клиникам, которые имеют соответствующие лицензии, позволили проводить ПЦР-тестирование на наличие коронавируса Covid-19.
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.
Условием является отчетность за каждый выявленный случай Covid-19.
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— Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику, и было проведено должное эпидемиологическое расследование, — говорит заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Напомним, в Министерстве здравоохранения с 7 апреля заработала горячая линия для сообщений об отказе тестирования на Covid-19.