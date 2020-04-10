Як працюють українські лікарі в центрі епідемії коронавірусу в Італії

20 украинских медиков поехали в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом Covid-19.

О лечении больных, дежурствах и карантине в Италии рассказывает Юрий Сак — главный врач госпиталя МВД в Киевской области.

Врачи в Италию прибыли 6 апреля на запрос тамошнего министерства здравоохранения. Их разделили на две группы по 10 специалистов и направили в регион Марке. В нем зафиксировали 4 995 случаев Covid-19.

Одна спецгруппа работает в больнице города Урбино. Юрий Сак с коллегами отправился в больницу города Пизаро, на побережье Адриатического моря.

— Это курортный город с населением где-то в 70 тыс. человек. Летом здесь бывает еще столько же. Но сегодня на улицах нет людей — в стране жесткие правила карантина. Когда мы выходили из отеля, нас несколько раз останавливала полиция и нам приходилось объяснять, что мы врачи из Украины. И после этого нас сопровождали или отпускали, — рассказывает Юрий Сак.

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Жесткие правила карантина одинаковые для всех — за прогулки штрафуют от €300 евро в тюрьму.

— Итальянцы очень напуганы тем, что они имеют очень высокую заболеваемость и смертность, — говорит врач.

Как работают украинские врачи в Италии

Украинские врачи дежурят в больнице, которая принимает только больных коронавирусом.

— Всех пациентов, у которых есть подозрение на Covid-19, свозят сюда и проверяют. Если тест положительный, тогда оставляют здесь. Отрицательный — отправляют в другие больницы. Большинство пациентов в возрасте. Именно в Марках больше всего умерших, — говорит врач.

Группа Сака состоит из пяти врачей Министерства внутренних дел и пяти специалистов Министерства здравоохранения. От них одна женщина-врач и четыре медсестры.

— Рабочий день начинается в 8.00 до 14.00. Вторая смена работает с двух часов до восьми вечера. Еще есть ночная смена с восьми вечера до восьми утра, — рассказывает Сак.

Отель работает только для врачей из Украины и расположен в 15 мин пешком от больницы. Врачи живут поодиночке. Питание им приносят в номер, чтобы они не могли случайно заразить персонал отеля.

— Персонал больницы и гостиницы соблюдают правила безопасности. Мы также носим маски и ходим на расстоянии 3-5 м друг от друга. Если полиция видит, что мы идем группой — останавливает, — объясняет главврач.

Как выглядит больница в Италии

Врачи используют костюмы и маски, которые выделило министерство внутренних дел Украины.

— В больнице мы уже переодеваемся в отдельном помещении в халаты, а сверху надеваем наш спецодежду. Носим очки, респираторы, костюмы и перчатки. Пользуемся антисептиками для перчаток после контакта с больными или оборудованием, — рассказывает Сак.

В палатах есть кислородные баллоны, дефибреляторы и другая медицинская аппаратура. Здесь могут даже проводить небольшие хирургические вмешательства. Юрий Сак стал свидетелем установления пациенту катетера в центральную вену (в Украине такая процедура делается только в операционной. — Ред).

Как в Италии лечат коронавирус

Итальянцы при признаках болезни самостоятельно идут в больницу. В случае плохого состояния вызывают скорую помощь. Машины “скорой” полностью заделаны пленкой, а парамедики одетые в спецкостюмы.

— Диагностика осуществляется уже в больнице. Пациента привозят в приемное отделение, где с ним начинают работать врачи. Собирается анамнез — что беспокоит человека, состояние больного. Здесь же делается кардиограмма и берутся анализы крови. И тут же берется ПЦР-тест, — рассказывает Сак.

Итальянцы берут ПЦР-тест тампоном из носа. Результаты диагностики известны на следующий день. Но пациенту в приемном все время оказывается помощь.

— Если у пациента есть коронавирус — его отправляют в реанимацию. До эпидемии в больнице Писаро было одно реанимационное отделение и пять аппаратов искусственного дыхания. Сегодня здесь развернуто пять реанимационных отделений и сюда свезли из других больниц около 50 аппаратов ИВЛ (в Киеве есть 360 апаратов ИВЛ. — Ред), — рассказывает Сак.

Персонал в больнице настроен положительно, несмотря на то, что многие больные.

— Никто в больнице не испугался и не уволился. Несмотря на то, что среди больных есть врачи, — говорит украинский врач.

Как приняли итальянские врачи

Итальянские врачи передали украинским коллегам протоколы и схемы лечения коронавируса Covid-19, которые они применяют.

— Нас приняли очень хорошо и тепло. Врачи в Италии не все говорят по-английски, но на каждой смене тот, кто английский понимает. И они нам объясняют, как проводят диагностику и как лечат пациентов. Они позволяют нам даже работать с пациентами. Мы знакомимся с протоколами и записями. Также показывают, какие лекарства используют для лечения коронавируса. Мы бываем на операциях, — рассказывает Сак.

Итальянцы передают своим врачам и украинским специалистам шоколадных зайцев для поддержания морального духа. шоколад и разные мелочи. Также помогает украинская диаспора.

Опыт Италии в борьбе з коронавирусом

Юрий Сак поддерживает введение в Украине строгого карантина. Говорит, что итальянский опыт пригодится в Украине.

— Мы видим, что в Италии поздно ввели жесткий карантин, и теперь расплачиваются. Украинская власть все делает правильно — чтобы потом было меньше проблем у нас. Это все оправдано, если сравнивать с ситуацией в Италии!, — отмечает врач.

Как писали Факты ICTV, украинских врачей, прибывших бороться с коронавирусом в Италии, встретили песнями Русланы.

Фото: Glib Belgov