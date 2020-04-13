Карантин в Киево-Печерской лавре из-за вспышки коронавируса объявили еще 5 апреля, однако из-за резкого увеличения подтвержденных случаев Covid-19 столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям с 13 апреля полностью закрыла лавру, а полицейские и нацгвардейцы блокируют все входы.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, только за последние сутки здесь обнаружили 63 инфицированных, а общее количество больных – более 90.

В выходные в лавре умер 74-летний архимандрит Нектарий. Администрация церкви сообщила — после длительной болезни, однако в СМИ пишут, что он мог умереть из-за коронавируса.

А 13 апреля в больнице скончался еще один монах, обстоятельства смерти которого еще неизвестны.

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Есть также подозрения, что настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, у которого еще 4 апреля взяли тест на коронавирус и который находился на самоизоляции, из-за ухудшения самочувствия госпитализировали в Александровскую больницу.

В УПЦ МП пока не могут назвать точное количество инфицированных коронавирусом в лавре, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями.

Напомним, в Киево-Печерской лавре 4 апреля усилили карантин и провели тестирование на инфицирование коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла.

Источник: УПЦ МП