Министерство цифровой трансформации создало образовательный сериал Карантин: онлайн-сервисы для учителей об алгоритмах и коммуникации педагогов и учащихся в период дистанционного обучения.
В частности, здесь учителям рассказывают, как пользоваться такими сервисами: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber.
Также объясняется, как ставить оценки онлайн, контролировать выполнение заданий, создавать контрольные работы, предоставлять консультации ученикам, создавать виртуальную учительскую и т. п.
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Сериал состоит из 6 серий продолжительностью 8-26 минут.
Ниже можно посмотреть все серии.
Серия 0. Прежде чем нырнуть в онлайн с головой
Серия 1. Алгоритмы и коммуникация учителей и учеников на период дистанционного обучения
Серия 2. Набор и специфика использования сервисов для учителей
Серия 3. Узнаем больше о Class Dojo
Серия 4. Google Classroom для организации дистанционного обучения
Серия 5. Обзор онлайн-инструмента Microsoft Teams
Серия 6. Знакомимся с сервисами CISCO WEBEX. Изучаем возможности Classtime
Напомним, 6 апреля в Украине стартовал проект Всеукраинская школа онлайн — уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.