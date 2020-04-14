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Факты / Украина / Общество

На Пасху в храмах УПЦ МП пройдут богослужения – Онуфрий

Несмотря на карантин, в храмах УПЦ МП на Пасху пройдут праздничные богослужения, сообщил митрополит Онуфрий в видеообращении, поздравляя верующих с началом Страстной недели.

В тоже время он отметил, что прихожане будут находиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

– В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться, – сказал предстоятель УПЦ МП.

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По его словам, те, кто на Пасху останутся дома, смогут посмотреть богослужение по телевизору.

Напомним, карантин в Киево-Печерской лавре из-за вспышки коронавируса объявили еще 5 апреля, однако из-за резкого увеличения подтвержденных случаев Covid-19 столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям с 13 апреля полностью закрыла лавру, а полицейские и нацгвардейцы блокируют все входы.

Источник: УПЦ

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