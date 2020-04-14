Украинцев больше пугают экономические последствия карантина, чем коронавирус – опрос

54% украинцев больше боятся экономических последствий от введения карантина, чем самой эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствует данные опроса КМИС, проведенного с 7 до 11 апреля.

Кроме того, социологи сравнили их с опросом 27-30 марта, и выяснилось, что эта озабоченность выросла на 11% (в марте было 43%).

Еще 26% украинцев боятся эпидемии коронавируса. В марте таких было 34%.

Кроме того, 13% респондентов не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация уладится в ближайшие месяц-два.

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КМИС с 7 по 11 апреля провел опрос 2 тыс. граждан в форме телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1,4% — для показателей, близких к 10%.

Его данные сравниваются с результатами опроса, проведенного 27-30 марта.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопрос об отмене карантина рассмотрят после Пасхи.

Источник: КМІС