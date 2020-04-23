Скандал с закупкой костюмов для врачей: Минздрав ждет отчеты из регионов

Процедура закупки 71 тыс. костюмов биологической защиты для медработников проходила в полном соответствии с действующим законодательством, рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

— Было получено коммерческие предложения от семи участников, четыре из которых имели обходимые документы. Мы посмотрели на их стоимость и заключили соглашение с компанией, которая предложила самую низкую цену с подтверждающим сертификатом по стандарту 1426. Он гарантирует, что эта продукция обеспечит защиту врачей, — сказала она.

Шаталова также ответила на вопрос о возможной коррупционной составляющей при закупке — 488 грн вместо 300 грн за один костюм, о чем ранее заявила нардеп от фракции Голос Александра Устинова.

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— Если мы говорим сейчас о защите наших врачей, которые ежедневно работают возле инфицированных Covid-19, государство должно гарантировать их безопасность, защиту и жизнь. Потому что врачи — это невозобновляемый ресурс. Мы это видим по количеству больных среди медиков.

Возможно, это касается именно вопроса их безопасности, как она была организована? Поэтому по поручению министра мы готовим письма во все местные администрации, чтобы выяснить, на что именно были потрачены средства, какую продукцию они приобрели, и почему у нас столько больных среди врачей (1 368 на 23 апреля), — объяснила заместитель министра.

По состоянию на 09.30 23 апреля в Украине зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 578 человек.

Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.