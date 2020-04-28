Венедиктова ответила на акцию протеста по делу Гандзюк

Активистов, организовавших акцию протеста под стенами Офиса президента против завершения расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк, генпрокурор Ирина Венедиктова не считает правозащитниками.

— Правозащитники не приходят кричать на детские площадки, не плюют в песочницы, не пугают пенсионеров. Правозащитники — это совсем о другом…

Есть только свое видение, как должно быть. 55 томов дела — не интересует. Вы хотите правды? Начался процесс ознакомления с материалами следствия, — отметила генпрокурор.

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Активисты инициативы Кто заказал Катю Гандзюк, которые 27 апреля вышли на акцию протеста под стены Офиса президента Украины, требовали объяснений от президента Владимира Зеленского по поводу завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк.

Митингующие считают, что таким решением генпрокурор Ирина Венедиктова подыгрывает стороне защиты, поскольку последние смогут заявлять о недостаточном количестве доказательств.

Перед этим СБУ заявила о завершении расследования дела Гандзюк и назвала заказчиков.