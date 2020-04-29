Тайно проводил службы: в Тернопольской области от Covid-19 умер священник

В селе Потуторов Тернопольской области умер священник, у которого диагностировали коронавирус, сообщил председатель Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак.

По его словам, священнослужитель, вопреки предостережениям в связи с карантином, тайно проводил службы в частном доме.

– Накануне у нас в районе умерли двое местных жителей. Одному мужчине было 67 лет, другому – 55. Последний был священником в селе Потуторов. Оба поступили в райбольницу в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки врачей, спасти их не удалось, – рассказал Кудлак.

Он отметил, что сейчас медики устанавливают всех, кто контактировал со священником.

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Глава РГА сообщил также, в Шумском районе выявлены 69 больных коронавирусом, трое из них умерли.

По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболели 456 человек. Из них 250 летальных случаев, а 1 103 пациента выздоровели.