Укрзализныця выплатит сотрудникам до 10 тыс. грн в случае заболевания Covid-19

Укрзализныця обеспечит своих сотрудников материальной помощью в случае заболевания Covid-19, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, такое решение приняла комиссия компании, занимающаяся социальной защитой работников.

В частности, люди, у которых диагностируют коронавирус, получат материальную помощь в размере:

до 10 тыс. грн — в случае тяжелого течения болезни;

до 6 тыс. грн — если болезнь проходит без осложнений.

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По состоянию на 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 случай коронавирусной болезни, 418 — за сутки.

Из них — 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели.