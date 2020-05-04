PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Укрзализныця выплатит сотрудникам до 10 тыс. грн в случае заболевания Covid-19

Укрзализныця обеспечит своих сотрудников материальной помощью в случае заболевания Covid-19, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, такое решение приняла комиссия компании, занимающаяся социальной защитой работников.

В частности, люди, у которых диагностируют коронавирус, получат материальную помощь в размере:

  • до 10 тыс. грн — в случае тяжелого течения болезни;
  • до 6 тыс. грн — если болезнь проходит без осложнений.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По состоянию на 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 случай коронавирусной болезни, 418 — за сутки.

Из них — 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка