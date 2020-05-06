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Факты / Украина / Общество

Антирекорд на Львовщине: за сутки 39 новых больных коронавирусом

39 новых случаев Covid-19 за сутки во Львовской области — это рекордная цифра за все время карантина, сообщил в соцсети мэр Львова Андрей Садовой.

— Плюс 39 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это рекордная цифра за все время карантина. Мы внимательно отслеживаем динамику заболевания. Решение об ослаблении карантина будем принимать только при условии, что динамика пойдет на спад, — отметил он.

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По состоянию на 8.00 6 мая во Львове и Львовской области 553 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, из которых 16 — летальные, 116 человек выздоровели.

Напомним, во Львове власть поддержала местных предпринимателей и освободила их от части налогов на время карантина.

Кроме того, освободили от уплаты единого налога предпринимателей, приостановивших свою деятельность.

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