Коронавирус в Сумах: Covid-19 заразились сотрудники супермаркета

Covid-19 подтвердился у шести сотрудников супермаркета в Сумах – они на самоизоляции, сообщил на брифинге заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Михаил Мацюк.

По его словам, остальных сотрудников – это 71 человек – отправили домой на карантин.

Мацюк уточнил, что три дня назад коронавирус обнаружили у продавщицы супермаркета на Петропавловской, 76, а потом инфекцию подтвердили еще у пяти сотрудников.

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По состоянию на 9.00 5 мая в Сумской области выявили 112 случаев заболевания Covid-19.