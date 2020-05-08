Закончив Вторую мировую войну в наших сердцах, завершим и другие — глава УГКЦ

8 мая 2020 года может стать хорошим днем, чтобы наконец закончить Вторую мировую войну, хотя бы через 75 лет после официального завершения, считает глава Украинской греко-католической церкви, блаженнейший Святослав.

— Если мы действительно сможем закончить эту войну, которая продолжается в наших сердца, в кабинетах различных правительств, мы сможем закончить другие войны, в той или иной степени являющихся лишь проявлением того конфликта, который мы сегодня вспоминаем, — заявил глава УГКЦ во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

По его мнению, только излечившиеся сердца способны к миру, поэтому нет другого способа, как противостоять войне, идти дорогой примирения.

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— Я искренне желаю, чтобы мы все вместе присоединились к тому, чтобы диалогом и взаимным прощением лечить раны и лечить все то, что осталось после Второй мировой войны. Никогда не будет мира без правды и справедливости. Как сказал Христос: Познайте правду, и правда освободит вас. Правда является необходимым путем к тому, чтобы в мире и справедливости противостоять войне, которая снова своей тенью надвигается на Европу, — отметил блаженнейший Святослав.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о мифах Второй мировой войны, которые навязали в СССР.