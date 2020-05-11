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Факты / Украина / Общество

Где отдохнуть в Киеве после карантина: откроется ВДНХ, парки и скверы

Национальный комплекс Экспоцентр Украины вместе с парками и скверами Киева выходит из карантина одним из первых. Проект Лето на ВДНХ стартует 12 мая.

В частности, на первом этапе будут работать:

  • велопрокат и прокат роликов;
  • контактный зоопарк;
  • трек управляемых автомоделей;
  • конный клуб;
  • открытая площадка для досуга Пикник Сад;
  • уникальная выставка под открытым небом Живые драконы и Волшебные деревья.

Кроме того, на территории Еспоцентра будут доступны для посетителей зоны фудкорта и летние площадки ресторанов.

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В то же время все локации и активности будут работать с соблюдением правил безопасности — масочный режим, социальная дистанция, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей.

На следующих этапах выхода из карантина на ВДНХ планируют открыть: детскую смартплощадку Лемурашник, тропическую ферму Планета Бабочек, бассейн Pirs39, прокат индивидуального электротранспорта, детские зоны развлечений, пейнтбольную площадку, центр семейного досуга Teleport360, Сад Гамаков, Поляну ВДНХ и зоны BBQ.

С 12 мая киевляне также могут отдыхать в парках и скверах (группами не более двух человек или, если с детьми, — двое взрослых, двое детей), а также посещать автокинотеатры. На вынос будут работать кафе и рестораны, а также МАФы — с запретом потребления пищи и напитков на месте.

Напомним, с 12 мая Киев начнет план поэтапного выхода из карантина с учетом эпидситуации. Мы рассказывали подробно, что откроют в столице.

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