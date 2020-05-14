Денисова поможет родителям-иностранцам вывезти детей от суррогатных матерей

Офис украинского омбудсмена, МИД и Госпогранслужба разработали действенный механизм решения проблемы с младенцами, родившимися суррогатными матерями от иностранцев, которые сейчас находятся в киевской гостинице Венеция.

— Мои представители выехали в этот отель и обнаружили там 51 ребенка, из которых 15 были с родителями. А 36 детей находились в двух комнатах. На всех есть свидетельства о рождении, а их родители являются гражданами иностранных государств, — рассказала на брифинге украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, родители 15 младенцев приехали еще до начала карантина, и теперь не могут уехать.

Что касается других 36 детей, Денисова отметила, что их родители наоборот — не могут попасть в Украину, чтобы забрать детей, также из-за карантинных ограничений.

Она рассказала, что они обращались за помощью в МИД, но там отказали, потому что родители должны обращаться к своим посольствам. Но те тоже не помогли, поэтому вопрос еще не решен.

— Из обращения от клиники репродуктивной медицины BioTex, которое я получила утром, мне стало известно, что в целом в Украине более 100 детей ждут своих родителей в разных медцентрах. И там прогнозируют, что в случае продолжения карантина, их количество может увеличиться до тысячи, — подчеркнула она.

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Поэтому, как отметила Денисова, необходимо создать механизм, чтобы родители могли приехать за своими детьми.

Она провела совещание с представителями МИД и ГПС, и вместе уже наработан действенный механизм решения проблемы.

Омбудсмен заверила, что родители могут обратиться к ней лично с соответствующим заявлением.

— Если этим родителям нужна помощь для оформления проездных документов ребенка, я буду обращаться в Госпогранслужбу и МИД для решения вопроса, — подытожила она.

В свою очередь владелец клиники BioTex Альберт Точиловский рассказал Фактам ICTV, что в отеле созданы все условия для пребывания детей.

– В связи с пандемией пришлось принимать экстреные меры. Взяли 14 нянек, вместо обычных четырех. Поэтому дети 24 часа в сутки находятся под присмотром специалистов, – заверил он.

По его словам, не нужно пугаться из-за количества детей в отеле, потому что в связи с карантином их может быть еще больше.

Ранее клиника разместила в сети видео, на котором показали несколько десятков младенцев, рожденных от суррогатных матерей для родителей из США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других стран, которые сейчас находятся в киевской гостинице Венеция, потому что не могут выехать из Украины из-за карантина.