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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Донецкой области: четверо из 15 новых больных прибыли из РФ

По состоянию на вечер 13 мая в Донецкой области лабораторно подтверждено 15 новых случаев Covid-19. В частности, 11 – в Мариуполе, два в Славянске и по одному в Марьинском районе и Черкасской ОТГ.

Четверо из новых инфицированных прибыли из России:

  • два жителя Славянска 34 и 61 лет;
  • 5-летний житель Марьинского района;
  • 40-летняя жительница Черкасской ОТГ.

В целом с начала объявления карантина в области зарегистрировано 117 случаев коронавирусной болезни. Из них три — летальные, 34 пациента выздоровели и 80 человек лечатся.

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Напомним, в Минздраве планируют расширить перечень лиц, которых будут тестировать на Covid-19. А в ближайшие дни утвердят алгоритм ИФА-тестирования, которое определяет уровень антител к возбудителю коронавируса в организме человека.

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