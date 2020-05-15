Все дети иностранцев, родившиеся от суррогатных матерей и находящиеся в отеле Венеция, ухожены, заверила украинский омбудсмен Людмила Денисова после проверки условий содержания младенцев и общения с родителями-иностранцами.

— У них действительно хорошие условия, все дети ухожены. На каждого ребенка заведен журнал, где расписано каждое кормление, как меняется вес, рекомендации врача и т. д., — рассказала она о результатах проверки.

Денисова сообщила, что 9 родителей-иностранцев, у которых есть проблемы относительно легализации детей, уже написали заявления с просьбой помочь с выездом.

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Она заверила, что всем помогут, потому что у них есть подтверждение, что это их дети.

— Те родители, которые находятся за пределами Украины, они также будут обращаться ко мне, чтобы предоставить им возможность приехать, а потом выехать с детьми, — добавила она.

Омбудсмен также отметила, что мест в этом отеле достаточно, даже с учетом детей, которые будут вскоре рождены в клинике.







Денисова проверила условия содержания младенцев, рожденных для иностранцев / 2 фотографии

Напомним, 14 мая Людмила Денисова пообещала родителям-иностранцам содействие в вывозе детей, рожденных суррогатными матерями, которые сейчас находятся в киевской гостинице Венеция.

Источник: Людмила Денісова