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Факты / Украина / Общество

На Южном мосту в Киеве аварийная ситуация из-за старого деформационного шва

Движение на Южном мосту в Киеве в направлении правого берега частично ограничено из-за аварийной ситуации с одним из старых деформационных швов.

В КГГА объяснили, что оборвалась часть накрывочного листа.

Отмечается, что на месте уже работают сотрудники компании Киевавтодормост, которые планируют починить шов за 3-4 часа.

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На Південному мосту у Києві аварійна ситуація через старий деформаційний шов

Фото: КМДА

Напомним, в марте 2020 года произошла авария на магистральном трубопроводе на мосту Патона. Тогда около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки остались без отопления и горячей воды.

Источник: КГГА

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