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Факты / Украина / Общество

В метро Киева ограничат вход: когда и зачем

Киевский метополитен, открывшийся 25 мая в рамках второго этапа послабления карантинных ограничений, с 1 июня введет ограничения на вход, чтобы заставить пассажиров соблюдать необходимую дистанцию.

Заместитель директора столичной подземки Наталья Макогон в эфире одного из телеканалов объяснила такой шаг тем, что поток пассажиров с каждым днем увеличивается.

По ее словам, на выходных откроется пригород Киева, и пассажиров будет еще больше.

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– Поэтому возможны ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции, – сказал Макогон.

Будут, например, открыты на вход только одна-две двери из трех.

Мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что в метро в Киеве будут ограничивать вход на отдельные станции в часы пик.

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