Старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи в Сокале, прослуживший на этом месте почти 40 лет, неделю боролся с коронавирусом.

Все это время он находился в больнице в тяжелом состоянии, однако, к сожалению, спасти медика не удалось.

До этого было известно о смерти трех медработников в результате осложнений коронавирусной болезни.

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По состоянию на 31 мая во Львовской области подтверждено 1 669 случаев заражения Covid-19, 409 пациентов уже выздоровели.

В целом в Украине инфекцию обнаружили у 23 672 человек, из которых 4 542 — это медики. За сутки тестирование подтвердило 468 новых случаев Covid-19.