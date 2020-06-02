Ослабление карантина в церквях: количество верующих могут увеличить

Главы церквей представили правительству свои предложения по ослаблению карантина в храмах. Премьер-министр Денис Шмыгаль со своей стороны согласился, что нужно пересмотреть вопрос об увеличении количества верующих во время богослужений.

В то же время глава правительства на встрече с представителями религиозных конфессий отметил, что в Украине пока нет отрицательной динамики заболеваемости коронавирусом, поэтому нужно соблюдать меры безопасности.

По его словам, условия карантина будут смягчаться в зависимости именно от этого показателя.

— Правительство стремится создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия для наиболее полного осуществления соответствующих обрядов и богослужений, — заверил Шмыгаль.

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В храмах Православной церкви Украины с 22 мая действуют правила так называемого адаптивного карантина.

В частности, богослужения возобновлены при условии облюдения мер безопасности:

не более одного человека на 10 квадратных метров площади;

перед походом в церковь нужно измерить температуру;

заходить можно только в масках;

на входе должны быть дезинфицирующие средства;

у икон можно только поклоняться, ни в коем случае не целовать;

если храм заполнен, другие могут участвовать в богослужении на улице.

Поминальные дни после Пасхи в этом году перенесли на 6 июня — Троицкую родительскую субботу.