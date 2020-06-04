На следующем заседании Кабмина, которое состоится 10 июня, количество людей в туристических группах увеличат в пять раз — с 10 до 50, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Каменце-Подольском.

Он объяснил эту цифру тем, что именно столько людей вмещает автобус.

— Снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус — до 50 человек, — добавил он.

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Ослабления с 5 июня

Уже завтра откроются залы кафе и ресторанов, конечно, при условии соблюдения правил работы в условиях карантина.

Также с 5 июня увеличили количество верующих во время богослужений — один человек на 5 кв. м.

А для людей, которым за 60, отменили самоизоляцию.

Авиаперевозчики в среду возобновят внутренние рейсы, а международные можно планировать уже с 15 июня, когда стартует четвертый этап послабления карантина.