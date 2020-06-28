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Факты / Украина / Общество

В Одесской области морская вода позеленела из-за избытка водорослей

В Одесской области морская вода поменяла цвет на зеленый.

Речь идет о селе Фонтанка. Также отмечается, что вода имеет маслянистую текстуру. Можно предположить, что это последствия цветения воды.

Накануне областной лабораторный центр Минздрава по результатам исследований заявил, что морская вода на всех пляжах Одессы и области не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. Специалисты рекомендуют пока воздержаться от купания в море.

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Также медики призывают во время пребывания на пляжах придерживаться социальной дистанции, а также не обмениваться вещами с другими людьми.

  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
  • Зеленая вода в Одесской области
В Одесской области морская вода позеленела из-за избытка водорослей / 7 фотографий

Зеленая вода в Николаевской области 

В Николаевской области обнаружили удушье водных биоресурсов. Экокатастрофа возникла на Бугском лимане, вблизи поселка Новобогдановка.

Вода стала сине-зеленого цвета, а рыба массово гибнет, из-за чего невозможно дышать.

Источник: Думская

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