В Одесской области морская вода поменяла цвет на зеленый.

Речь идет о селе Фонтанка. Также отмечается, что вода имеет маслянистую текстуру. Можно предположить, что это последствия цветения воды.

Накануне областной лабораторный центр Минздрава по результатам исследований заявил, что морская вода на всех пляжах Одессы и области не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. Специалисты рекомендуют пока воздержаться от купания в море.

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Также медики призывают во время пребывания на пляжах придерживаться социальной дистанции, а также не обмениваться вещами с другими людьми.



























В Одесской области морская вода позеленела из-за избытка водорослей / 7 фотографий

Зеленая вода в Николаевской области

В Николаевской области обнаружили удушье водных биоресурсов. Экокатастрофа возникла на Бугском лимане, вблизи поселка Новобогдановка.

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