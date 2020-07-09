Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна / Общество

На Шулявском мосту снова ограничили движение — как объехать

Движение по Шулявскому мосту снова ограничили, чтобы уложить верхний слой асфальта.

Дорожное покрытие будут класть 8-10 дней.

Строители моста просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Читайте: В Киеве ограничили движение Шулявским мостом

Как не попасть в пробку на Шулявском мосту

Лучший вариант в эти дни — избегать заезда на Шулявский мост. В мэрии советуют выбирать альтернативные маршруты.

Варианты движения:

  • для водителей, которым нужно выехать из ул. Елены Телиги на просп. Победы стоит воспользоваться ул. Дегтяревской;
  • для водителей, которые едут со стороны Индустриального моста, альтернативным маршрутом может стать ул. Борщаговская и ул. Гарматная;
  • для водителей, которые планируют подниматься на мост лучше выбрать другие путепроводы — мост на Берестейской или Воздухофлотском проспекте.

Ремонт Шулявского моста

Ремонт Шулявского путепровода продолжается с начала 2019 года. Мост перестраивают из-за его аварийного состояния.

На мосту возвели новые конструкции, переделали три съезда и заключили первый слой асфальта.

После завершения реконструкции пропускная способность моста должна увеличиться на 20%.

Под вопросом остается съезд на просп. Победы. Для его построения нужно снести цех №5 бывшего завода Большевик. Фонд госимущества оценил здание в 700 млн грн. КГГА считает эту сумму завышенной.

Источник: КГГА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка