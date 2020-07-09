На Шулявском мосту снова ограничили движение — как объехать

Движение по Шулявскому мосту снова ограничили, чтобы уложить верхний слой асфальта.
Дорожное покрытие будут класть 8-10 дней.
Строители моста просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.
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Как не попасть в пробку на Шулявском мосту
Лучший вариант в эти дни — избегать заезда на Шулявский мост. В мэрии советуют выбирать альтернативные маршруты.
Варианты движения:
- для водителей, которым нужно выехать из ул. Елены Телиги на просп. Победы стоит воспользоваться ул. Дегтяревской;
- для водителей, которые едут со стороны Индустриального моста, альтернативным маршрутом может стать ул. Борщаговская и ул. Гарматная;
- для водителей, которые планируют подниматься на мост лучше выбрать другие путепроводы — мост на Берестейской или Воздухофлотском проспекте.
Ремонт Шулявского моста
Ремонт Шулявского путепровода продолжается с начала 2019 года. Мост перестраивают из-за его аварийного состояния.
На мосту возвели новые конструкции, переделали три съезда и заключили первый слой асфальта.
После завершения реконструкции пропускная способность моста должна увеличиться на 20%.
Под вопросом остается съезд на просп. Победы. Для его построения нужно снести цех №5 бывшего завода Большевик. Фонд госимущества оценил здание в 700 млн грн. КГГА считает эту сумму завышенной.