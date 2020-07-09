Если в мае только 20% детей были охвачены вакцинацией от кори, паротита и краснухи (КПК), то в июне этот показатель вырос до 30%, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, по его словам, в мае охват прививками КПК был на 30-40% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Именно поэтому, как отметил Степанов, Еврокомиссия отнесла Украину к странам с высоким риском распространения этих заболеваний.

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— Если посмотреть на статистику, то у нас только 30% детей получили все три вакцины согласно графику. В то же время в июне количество иммунизаций увеличилось, — добавил он и призвал родителей следить за календарем прививок.

Из-за снижения уровня вакцинации Украина также оказалась в зоне риска вспышки полиомиелита.

Такие выводы сделала Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС).

В Украине за последние пять месяцев 2020-го только 30% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.