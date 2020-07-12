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Факты / Україна / Общество

Коронавирус помешал: крестного хода к годовщине Крещения Киевской Руси не будет

28 июля исполнится 1032 года со дня Крещения Киевской Руси — Украины. Однако из-за распространения коронавируса отменили проведение традиционной крестного хода.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что такое решение было принято ПЦУ и УПЦ МП.

По его словам, конечно, годовщину будут праздновать, но с соблюдением требований карантина.

Ткаченко оценил ответственность предстоятелей православных церквей, которые поставили в приоритет защиту здоровья верующих.

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В частности, ПЦУ планирует 28 июля провести Божественную литургию в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве, а после обеда — молебен возле памятника князю Владимиру (без крестного хода).

День крещения Киевской Руси — Украины — не только церковный, но и государственный праздник. Официально отмечается с 2008 года.

Именно в этот день в 988 году князь Владимир принял христианство и вернулся в Киев, чтобы окрестить весь народ.

Источник: Олександр Ткаченко

Фото: Олександр Ткаченко

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