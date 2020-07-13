В Украине санаторные школы-интернаты должны изменить тип заведения под нужды соискателей образования, реорганизовать или вообще закрыть. Соответствующие изменения в закон О полном среднем образовании (№3719) 13 июля своим решением внесла Верховная Рада.

Сделать это должны в течение года со дня вступления в силу соответствующих поправок.

В МОН говорят, что такие изменения будут способствовать формированию сети образовательных учреждений под нужды общины и обеспечат право детей на образование.

Временный и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что в предыдущей редакции говорилось, что такие школы должны с 2020 года прекратить набор учеников и изменить тип заведения исключительно на лицей.

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По данным Минобразования, в 21 области Украины сегодня функционируют 67 санаторных школ-интернатов, больше всего их в Днепропетровской области — семь заведений.

16 января 2020 Совет приняли изменения в закон О среднем образовании, согласно которым, санаторные школы с 1 сентября уже не набирать детей. Такие заведения станут лицеями, где больше не будут лечить учеников, а медработников уволят.

По данным статистики, в Украине 23% детей имеют сколиоз. Они учатся именно в таких санаторных школах, однако часто там есть и дети, у которых нет проблем со здоровьем.