Вирус гриппа и Covid-19 не могут создать некую комбинацию — они разные, поэтому нет смысла заранее вакцинироваться от сезонного гриппа, считает педиатр Евгений Комаровский.

— Вирус гриппа может изменяться, соединяясь с другими вирусом гриппа. А Covid-19 может мутировать под воздействием внешних факторов или с другим вариантом коронавируса. Но грипп и Covid-19 нельзя скрестить. Это абсолютно разные вирусы, — заверил врач.

При этом, по его словам, человек может одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом — это так называемый микс инфекций.

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Комаровский также сказал, что даже при большом желании сделать прививку от гриппа раньше не выйдет, поскольку каждый год приходят разные вирусы, а вакцины от них появляются в аптеках не раньше конца сентября.

— Прогноз, какие вирусы гриппа будут ходить, ВООЗ дает в марте-апреле, и только в мае-июне запускается процесс подготовки вакцины, которая поступает в продажу не раньше августа. А в Украине она появляется не раньше конца сентября, — подытожил педиатр.

Вакцина от Covid-19

В мире сейчас разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин от коронавируса.

Почти 20 вакцин уже тестируют на людях.

Во Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время планируют определиться с перечнем критериев, по которым будут оценивать их эффективность.

По оценкам ВОЗ, разработка вакцины обойдется в $31 млрд.