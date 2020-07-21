Директор киевского частного роддома Валерий Зукин рассказал в соцсети трогательную историю о маленькой девочке, от которой отказались родители.

По словам Зукина, ребенок родился на прошлой неделе с небольшим пороком развития, который можно вылечить, однако богатые родители решили просто написать отказ.

Он признается, что это первый случай за почти 30 лет его работы в частной медицине.

— Ситуация требует медицинской помощи, но выглядит вполне излечимой и корректируемой. Бывало и хуже. Сразу скажу – порок до родов практически не диагностируется, и аргумент “как его на УЗИ смотрели” не работает, — подчеркнул он.

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Зукин заверил, что не все пороки видно на УЗИ, более того — это не тот порок, который не поддается исправлению.

— Однако совершенно неожиданно родители решают отказаться от ребенка. Вот так просто — встали, ушли и забыли. Вроде ребенка и нет, — возмутился директор роддома.

Девочка находится в роддоме, здесь ей дали имя для свидетельства о рождении.

Зукин надеется, что родители изменят свое решение, или же ее заберут люди, которые будут любить ее, несмотря на диагноз.

— И из гадкого утенка она превратилась бы в прекрасного лебедя, вышла замуж и пришла в Лелеку рожать детей. А я дожил бы до этой счастливой минуты, — о такой сказке со счастливым концом мечтает директор роддома.

В Украине, по данным на конец 2019 года, более 100 тыс. детей живут и учатся в интернатах.

В то же время 92% детей имеют родителей, то есть сиротами являются только 6 тысяч.

Ежегодно около 8 тыс. детей попадают в приюты.

Источник: Валерий Зукин