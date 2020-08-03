Ситуация с распространением коронавируса в Украине остается стабильно тяжелой, а улучшить ее может только появление коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения.

Без какого-либо вмешательства это может произойти в течение года, отмечают в новом исследования ученые Киевского политехнического института.

Ускорить процесс могла бы массовая вакцинация, но сейчас это невозможно из-за отсутствия самой вакцины.

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Ученые, используя различные методы анализа, пришли к выводу, что в августе прогнозные тренды будут матиматимуть высокую волатильность и тенденцию колебания количества инфицированных в диапазоне 800-1 500 за сутки.

Кроме того, они прогнозируют, что к концу августа количество инфицированных в Украине достигнет примерно 110-115 тыс.

На начало июля коллективный иммунитет к коронавирусу имели более 5,2% украинцев.

По данным лабораторий Украины на основе результатов первых полутора месяцев проведения ИФА-тестирования, самый большой коллективный иммунитет к коронавирусу имеют жители Закарпатской области — 25%, в Волынской — 18%, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — по 14%, в Ровенской — 13%.

Источник: КПІ