Вспышка коронавируса в Сумах: на карантин закрыли роддом

Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии в Сумах 3 августа закрыли на 14-дневный карантин. При обследовании медработников учреждения у четырех из них ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.

Всех зараженных медиков направили на лечение, а 12 контактных — на самоизоляцию.

Кроме того, 18 контактных пациентов роддома находятся под постоянным наблюдением.

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Выяснилось, что врачи заразились от пациентки, у которой обнаружили коронавирус.

Сейчас заведение не принимает беременных и рожениц, всех пациенток временно будут привозить в областной перинатальный центр.

В Сумской области по состоянию на 3 августа подтвердили 12 новых случаев коронавируса, в том числе семь — в Сумах, два — в Шостке и по одному — в Ромнах, Сумском и Белопольского районах.

С начала эпидемии в регионе заразились 529 человек, 351 из них уже выздоровел.

Источник: Сумська міськрада