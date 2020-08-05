По состоянию на поздний вечер 4 августа украинцев среди пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута не было, однако посольство Украины в Ливане продолжает проверять информацию.

МИД призывает граждан Украины, которые попали в чрезвычайную ситуацию, обращаться на круглосуточную горячую линию, которая работает в посольстве в Ливане: +961 5921 668.

Можно также звонить в украинское дипломатическое ведомство: +380 44 238 16 57.

Пока обращения на них не поступали.

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Взрыв в порту Бейрута

4 августа около 19.00 по Киеву произошел мощный взрыв в порту Бейрута — столицы Ливана.

Взрывная волна разрушила здания в радиусе двух километров.

Сейчас известно, что число погибших возросло до 78 человек, еще около 4 тыс. получили ранения различной степени тяжести.

В то же время многие считаются пропавшими без вести, их поиски возобновят утром, потому что ночью были перебои в электроснабжении.

По версии властей, взрыв произошел на одном из складов, где хранили 2 750 тонн конфискованной аммиачной селитры.